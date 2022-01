JPMorgan belässt Vestas auf 'Underweight' - Ziel 180 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 180 dänischen Kronen belassen. Der Windkraftkonzern dürfte innerhalb der eigenen Zielvorgaben liegen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Guptas Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) liegen aber unter den Markterwartungen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 18:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 00:15 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.