JPMorgan belässt Vestas auf 'Overweight' - Ziel 700 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 dänische Kronen belassen.Die geplante Kürzung der staatlichen Förderung Erneuerbarer Energien in den USA steigere die Ungewissheit und sei entsprechend negativ für den dänischen Windkraftanlagen-Hersteller, schrieb Analyst Akash Gupta in einer Studie vom Freitag./edh/zb Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.