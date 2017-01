JPMorgan belässt Vestas auf 'Overweight' - Ziel 648 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas vor den am 8. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 648 dänischen Kronen belassen.Der dänische Windturbinenhersteller habe positive Aussichten auf dem wichtigen US-Markt und sollte für das Schlussquartal 2016 eine gute Auftragsentwicklung sowie gestiegene Marktanteile berichten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer Studie vom Dienstag. Für den Ausblick des Unternehmens auf 2017 seien seine Prognosen etwas konservativer als die Konsensschätzungen./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.