JPMorgan belässt Vestas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Neutral" belassen.Die Unternehmen für Erneuerbare Energien dürften sich im vergangenen Quartal recht unterschiedlich geschlagen haben, schrieb Analyst Akash Gupta in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehende Berichtssaison. Angesichts der schwachen Aussichten für Windkraftanlagen an Land ist der Experte für Vestas vorsichtig gestimmt. Auch die Markterwartungen für den Konzern dürften weiter sinken und Gupta rät Anlegern, Kursgewinne mitzunehmen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 17:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.