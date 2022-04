JPMorgan belässt Valeo auf 'Overweight' - Ziel 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet in am Freitag vorliegenden ersten Ausblick mit einem leichten Umsatzrückgang im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr auf 4,5 Milliarden Euro. Damit habe man sich aber im Vergleich zur globalen Autoproduktion aber wacker geschlagen. Die Konsens-Gewinnschätzung für das Gesamtjahr erscheine aber zu hoch./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.