JPMorgan belässt Uniper auf 'Overweight' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper mt Blick auf eine mögliche Übernahme durch Fortum auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Fortum werde den Angebotspreis nach der ablehnenden Haltung des Uniper-Managements vorerst wohl nicht erhöhen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Stattdessen dürften die Finnen zunächst einen Anteil übernehmen, der in der Höhe etwa jenem von Eon entspricht. Dieser belaufe sich auf 46,65 Prozent. Mittelfristig könne Fortum das Angebot dann aber aufstocken./bek/ajx Datum der Analyse: 21.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.