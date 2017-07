JPMorgan belässt Uniper auf 'Overweight' - Ziel 18,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen.Die Kennziffern dürften den soliden Trend aus dem ersten Quartal bestätigen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Studie vom Montag. Nachrichten zum Wiederaufbau des russischen Kraftwerks Berezovskaya 3 sollten genau so von Bedeutung sein wie das Zahlenwerk./ajx/zb Datum der Analyse: 31.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.