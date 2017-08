JPMorgan belässt Uniper auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Uniper nach Zahlen auf "Overweight" belassen.Der starke freie Barmittelfluss (FCF) untermauere die vom Energiekonzern hochgesetzten Dividendenziele für 2017, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Studie vom Mittwoch. Die Verbesserungen beim operativen Cashflow im laufenden Jahr sollten sich seines Erachtens nicht wieder umkehren. So sänke die Nettoverschuldung und der neue Dividendenausblick dürfte damit zukunftsweisend sein./ck/gl Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.