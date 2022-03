JPMorgan belässt Uniper auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper auf "Overweight" belassen. Die Versorger seien gegen das Extremszenario eines kompletten Ausfalls russischer Gaslieferungen nicht immun und diesem Risiko proportional zu ihrem Russland-Anteil im Konzerngeschäft ausgesetzt, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Uniper sei der Umfang russischer Lieferungen vergleichsweise hoch. Wenn die Auswirkungen auf die Unternehmen zu groß wären, dürften aber die Regierungen eingreifen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2022 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2022 / 20:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.