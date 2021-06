JPMorgan belässt Unilever PLC auf 'Neutral' - Ziel 4600 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever PLC vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen.Vor dem Bericht des Nahrungsmittelherstellers zum zweiten Quartal habe sie ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gestiegenen Rohstoffpreise dürften in den Blick rücken und damit auch der Druck auf die Margen./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 22:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.