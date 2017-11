JPMorgan belässt Unilever NV auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever NV nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Das Management habe noch einmal seine neue Strategie zur Wertschöpfung umschrieben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese fuße auf verstärktem Fokus auf Umsatzwachstum, mehr Kosteneinsparungen und einer Weiterentwicklung des Konzern-Portfolios./tav/tih Datum der Analyse: 30.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.