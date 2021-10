JPMorgan belässt Unicredit auf 'Neutral' - Ziel 12 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach abgebrochenen Verhandlungen zur Übernahme der Bank Monte dei Paschi di Siena auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen.Größere Differenzen hinsichtlich der Bewertung und der Kapitalanforderungen seien die Hauptgründe gewesen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Scheitern der Übernahme sei eine kleine Überraschung, da der Deal finanziell hätte attraktiv werden können. Ein Beinbruch sei es aber nicht, da das toskanische Kredithaus niemals ein "Game Changer" für die Unicredit gewesen sei. Die Investoren richteten ihr Augenmerk nun auf mögliche alternative Übernahmekandidaten, insbesondere auf die Banco BPM./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 12:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 13:03 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.