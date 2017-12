JPMorgan belässt Unibail-Rodamco auf 'Overweight' - Ziel 270 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unibail-Rodamco anlässlich der Übernahme des australischen Konkurrenten Westfield Corporation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen.Analyst Neil Green sieht die Schaffung eines globalen Marktführers in einer am Dienstag vorliegenden Studie positiv. Gemeinsam seien die auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzerne viermal größer als der nächste Konkurrent./ag/la Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.