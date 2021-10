JPMorgan belässt Under Armour auf 'Overweight' - Ziel 30 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour vor den Anfang November erwarteten Quartalszahken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen.Analyst Matthew Boss sieht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie kurzfristiges Aufwärtspotenzial mit Blick auf seine über der Markterwartung liegenden Umsatzschätzung zum dritten Quartal und auch mit Blick auf seine etwas höhere Ergebnisschätzung (EPS). Auch im Vergleich zur Aktienkursentwicklung des Wettbewerbers Nike sieht er Aufwärtspotenzial für das Papier des Sportartikelherstellers Under Armour./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 00:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 03:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.