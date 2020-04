JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight' - Ziel 12 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen.Die Großbank habe einen starken Jahresstart hinter sich, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schweizer hätten ihre Krisenresistenz in sämtlichen Geschäftsbereichen bewiesen und sich erneut als sein Favorit im globalen Investmentbanking profiliert./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 07:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 07:41 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.