JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 13 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton nach der angekündigten umfassenden Neuorganisation der Managementstruktur auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen.Matthias Gründler, der den ausscheidenden Vorstandschef Andreas Rentschler ersetzt, sei ein "exzellenter Manager", um die Volkswagen-LKW-Tochter Traton zu führen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er dürfte die weltweite internationale Strategie Tratons fortsetzen, die laut Asumendi auf dem Zukauf von Navistar in Nordamerika und der Restrukturierung der europäischen LKW- und Bus-Aktivitäten von MAN aufbaut./ck/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 21:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 21:29 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.