JPMorgan belässt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies nach Handelsindikatoren des Ölkonzerns für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Alles in allem habe er seine Schätzungen nun moderat angehoben, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem Weg in das dritte Quartal erscheine ihm das Chance-Risiko-Verhältnis ausgeglichen. Investoren dürften allerdings bereits ein starkes Quartal erwarten, weshalb er größeres Aufwärtspotenzial für die Shell-Aktie sehe./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / 15:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 15:17 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.