JPMorgan belässt Total SA auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Analyst Christyan Malek rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studiemit positiven Aussagen auf dem Kapitalm arkttag des Ölkonzerns. Total dürfte sich durch einen höheren Anteil an "grüner Energie" und mit Blick auf die Dividenden von der Konkurrenz abheben./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 07:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.