JPMorgan belässt Total SA auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Finanztrends Video zu Total



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Die Ölpreisentwicklung stimme zuversichtlich, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Erstmals seit 2017 könnte es in diesem Jahr wieder zu einen Engpass am Ölmarkt kommen. Total sei nach der überdurchschnittlichen Entwicklung der Aktie im Vergleich zu Shell und BP nicht mehr ganz so aussichtsreich./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 22:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.