JPMorgan belässt Total SA auf 'Neutral' - Ziel 47 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen.Angesichts der Entwicklung des freien Mittelflusses und der geringeren Schuldenquote des Ölkonzerns rücke eine Rückkehr zu einer reinen Bardividende wieder in den Fokus, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorgelegten Studie./mis/ajx Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.