JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight' - Ziel 5,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp vor den am 13. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen.Analyst Luke Nelson rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit großen Verlusten beim operativen Ergebnis (Ebit) und den freien Barmitteln. Im Fokus dürfte der Ausblick auf die neue Strategierichtung stehen, nachdem die Aufzugsparte inzwischen verkauft wurde./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 17:28 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.