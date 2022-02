JPMorgan belässt Telefonica SA auf 'Underweight' - Ziel 3,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3,70 Euro belassen. Dank des guten Lateinamerika-Geschäfts liege der Umsatz des spanischen Telekomkonzerns über den Erwartungen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) überrasche positiv. Der Ausblick auf 2022 sei allerdings komplex, da er auf konstanten Wechselkuren basiere, die Geschäfte in Argentinien und Venezuela ausklammere und dafür die 50-prozentige Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Virgin Media O2 berücksichtige./gl/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2022 / 08:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.