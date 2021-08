JPMorgan belässt Teamviewer auf 'Overweight' - Ziel 54 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach endgültigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen.Diese deckten sich weitgehend mit den vorab veröffentlichten, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einer Erholung der Abrechnungen des Anbieters von Fernwartungs-Software für Computer im zweiten Halbjahr./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.