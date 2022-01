JPMorgan belässt Synlab auf 'Neutral' - Ziel 21,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für das Laborunternehmen Synlab anlässlich der Healthcare Conference der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,60 Euro belassen. Aufgrund der Omikron-Variante des Corona-Virus habe das Laborunternehmen einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Covid-Tests verzeichnet, wobei das Testvolumen frühere Wellen übertroffen habe, schrieb Analyst Craig McDowell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Preistrends seien im Großen und Ganzen ähnlich wie im Vorquartal gewesen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.