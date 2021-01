JPMorgan belässt Symrise auf 'Underweight' - Ziel 98 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Eckdaten für 2020 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen.Nachdem der Umsatz wegen des Cyberangriffs am Jahresende ihre Erwartungen verfehlt habe, habe sie ihre Gewinnerwartungen für das vergangene Jahr etwas reduziert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Profitabilität hinke der Erwartung hinterher. Zwar dürfte der Hersteller von Duftstoffen und Aromen die Kosten im Zusammenhang mit der Attacke wieder rein holen - allerdings sei unklar, wie schnell./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.