JPMorgan belässt Symrise auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Einem starken Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis müsse man bei dem Aromen- und Duftstoffhersteller den spürbaren Gegenwind durch Währungseffekten gegenrechnen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer Studie vom Mittwoch. Er schätzt jedoch, dass ersteres am Markt besser ankommen wird und rechnete entsprechend mit einer positiven Kursreaktion auf die Zahlen./tih/stk Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.