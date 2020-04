JPMorgan belässt Swiss Re auf 'Overweight' - Ziel 98 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen.Alles in allem habe die Bilanz des Rückversicherers im Rahmen der Erwartungen gelegen, wenngleich hier einige Aspekte unterschiedlich bewegt hätten, schrieb Analyst Michael Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der gegenwärtigen Corona-Krise seien die Endresultate aber beruhigend./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 07:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 07:39 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.