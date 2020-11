JPMorgan belässt Swiss Re auf 'Overweight' - Ziel 97 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 97 Franken belassen.Der Ausblick auf den bevorstehenden Investorentag des Rückversicherers gestalte sich positiv, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem betone die Pressemitteilung die sich verbessernden Marktbedingungen. Auch die Dividendenpolitik sei bestätigt worden./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2020 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2020 / 07:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.