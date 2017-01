JPMorgan belässt Swiss Re auf 'Overweight' - Ziel 108 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen.Mit Blick auf die Januar-Erneuerungsrunde für Rückversicherungsverträge dürfte das Tempo der Prämienrückgänge weiter nachlassen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Mittwoch. In puncto Geschäftszahlen für das Schlussquartal dürften die europäischen Rückversicherer derweil gut abgeschnitten haben, da die Belastungen durch Naturkatastrophen gering gewesen seien. Die Aktien der Swiss Re blieben sein Favorit in der Branche./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.