JPMorgan belässt Stellantis auf 'Overweight' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach einer Veranstaltung zum Thema Elektroantriebe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Dort habe das Management spezifische Zielvorgaben für die Kernmarken der Automobilholding ausgegeben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu zähle auch eine mittelfristig prozentual zweistellige Marge, was seine positive Haltung zur Aktie bestätige./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.