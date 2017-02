JPMorgan belässt Steinhoff NV auf 'Overweight' - Ziel 6,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Steinhoff International Holdings N.V.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Möbelkonzerns Steinhoff auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen.Kurzfristig könnte sich die Beendigung des Lieferabkommens mit dem US-Matratzenherstellers Tempur Sealy für beide Seiten negativ auswirken, schrieb Analyst Stephen Carrott in einer am Freitag vorgelegten Studie. Allerdings setze das Steinhoff-Management wohl darauf, den damit verbundenen Umsatzverlust mit besseren Bruttomargen durch eine Zusammenarbeit mit anderen Lieferanten langfristig zu kompensieren./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.