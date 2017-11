JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 77 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stabilus":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen.Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr seien die Umsätze des Autozulieferers auf Höhe der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marge sei dank einer starken regionalen Entwicklung in Europa und Asien sogar etwas besser gewesen, als gedacht./kro/tih Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.