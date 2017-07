JPMorgan belässt Software AG auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Sie habe ihre Schätzungen bis 2019 für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie nach oben hin überarbeitet, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer Studie vom Montag. Am Kursziel und dem Anlageurteil für die Aktie des Software-Herstellers habe sich allerdings nichts geändert./ck/la Datum der Analyse: 24.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.