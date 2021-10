JPMorgan belässt Societe Generale auf 'Overweight' - Ziel 36 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Societe Generale auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen.Das dritte Quartal dürfte für die französischen Banken wenig ereignisreich verlaufen sein, schrieb Analystin Delphine Lee in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Societe Generale dürfte am ehesten ergebnisseitig und Credit Agricole mit Kapitalausschüttungen positiv überraschen. Deshalb bevorzuge sie deren Aktien gegenüber dem Papier von BNP./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 17:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.