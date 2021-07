JPMorgan belässt Societe Generale auf 'Overweight' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen.Dort habe ein Top-Manager bekräftigt, dass die Großbank künftig prognostizierbare und nachhaltige Erträge erwirtschaften wolle, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu sollen vorsichtigere Umsatzannahmen im Segment Global Markets und ein stärkerer Fokus auf profitablere Geschäftsbereiche beitragen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 18:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.