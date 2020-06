JPMorgan belässt Societe Generale auf 'Overweight' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Während höhere Rückstellungen im zweiten Quartal bereits erwartet würden, sehe sie zudem Risiken mit Blick auf die Erwartungen für die Erträge und das Kernkapital, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu französischen Banken. Die Schwäche im Privatkundengeschäft und im Geschäft mit Aktienderivaten sei noch nicht voll veranschlagt. Die BNP-Aktie bleibe trotz des leicht gesenkten Kursziels ihr "Top Pick"./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.