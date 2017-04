JPMorgan belässt Siemens auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach einem unbestätigten Medienbericht über eine Fusion seiner Zugsparte mit der von Bombardier auf "Neutral" belassen.Eine mögliche Konsolidierung in diesem Bereich sei positiv, um Überkapazitäten, die es vor allem in Europa geben, abzubauen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche vom Mittwoch. Bei Siemens belaste das Schienenfahrzeug-Geschäft die Konzernmargen. Es sei zudem wegen der fehlenden Marktstellung in Schwellenländern mit längerfristigen Herausforderungen konfrontiert./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.