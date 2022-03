JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 71,10 Euro belassen. Nach einem Treffen mit dem Management habe er einige Veränderungen an seinen Prognosen für die anstehenden Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorgenommen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kennziffern des Medizintechnikkonzerns für das gesamte Geschäftsjahr seien vorerst aber unangetastet geblieben. Nach einem schwächeren ersten Geschäftshalbjahr für die Margen im Bereich Bildgebung brauche es mit Blick auf die folgenden sechs Monate eine klare Ansage des Managements für die Entwicklung der Profitabilität. Mit Blick auf die Umsatzentwicklung gibt sich der Analyst aber zuversichtlich./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.