JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Neutral' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das Ergebnis in der Kernsparte Gas & Power (G&P) dank der dortigen Auftragsentwicklung stark, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die dort erzielte Marge sei auch stark ohne Einmaleffekte und bestätige so die fortschreitende Wende des Geschäftsbereichs. Die Tatsache, dass die Windsparte Siemens Gamesa dem gegenüber steht, sei schon längst bekannt gewesen./tih/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 06:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.