JPMorgan belässt Scout24 auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Neutral" belassen.Der Umsatz sei im zweiten Quartal so wie erwartet und das um Sonderffekte bereinigte Ergebnis etwas besser als erhofft ausgefallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Donnerstag./zb/jha/ Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.