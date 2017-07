JPMorgan belässt Schneider Electric auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Schneider Electric nach dem Start der Berichtssaison im Kapitalgütersektor auf "Overweight" belassen.Bislang seien die Resultate der europäischen Unternehmen vor dem Hintergrund hoher Erwartungen glanzlos gewesen, schrieben die Analysten in einer Branchenstudie am Montag. Sie hätten die Abstufung des Sektors auf "Underweight" Anfang Mai durch die JPMorgan-Aktienstrategen unterstützt. Trotz der jüngsten unterdurschnittlichen Sektorentwicklung aufgrund von Wechselkursveränderungen blieben sie wegen der hohen Aktienbewertungen weiterhin vorsichtig. Bezüglich der Aktie des Elektrokonzerns seien sie zwar etwas besorgt über die Margenentwicklung, doch dürfte Schneider seine Jahresziele erreichen./ck/la Datum der Analyse: 24.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.