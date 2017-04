JPMorgan belässt Schneider Electric auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" belassen.Der französische Elektrotechnikkonzern gehöre zu den Unternehmen innerhalb der Kapitalgüterbranche, die am stärksten von steigenden Investitionen der Industriekunden profitieren dürften, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Sektorstudie vom Montag./edh/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.