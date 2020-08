JPMorgan belässt Schneider Electric auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Finanztrends Video zu Schneider Electric



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen.Nach der starken Kursentwicklung sei das Potenzial für eine auch künftig überdurchschnittliche Kursentwicklung geringer geworden, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Papiere des Elektrotechnikkonzerns seien gleichwohl noch immer attraktiver bewertet als die der meisten Wettbewerber./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 18:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.