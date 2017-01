JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Underweight' - Ziel 13 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Schaeffler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach vorläufigen Zahlen für 2016 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen.Der Industriekonzern habe im Schlussquartal offenbar etwas besser abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Mit Blick auf 2017 lägen die Unternehmensziele beim Umsatz über der Marktschätzung. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) liege der Konsens aber bereits am oberen Ende der angepeilten Spanne./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.