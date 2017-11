JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Underweight' - Ziel 11,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,20 Euro belassen.Auf den ersten Blick habe der Autozulieferer bei der operativen Marge (Ebit) selbst die höchsten Erwartungen noch übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Schnelleinschätzung vom Mittwoch. Grund dafür seien vor allem die starke Entwicklung in China und die zuletzt bereits hervorgehobene Einführung wichtiger neuer Produkte./tih/stb Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.