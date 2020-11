JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Overweight' - Ziel 8 Euro

Finanztrends Video zu Schaeffler Vz



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach der Bekanntgabe mittelfristiger Unternehmensziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen.Diese erschienen insbesondere mit Blick auf die Margen und den Geldumschlag (cash conversion) konservativ, schrieb Analyst Jose Asumendi am Dienstag in einer ersten Reaktion. Angesichts der zahlreichen Umbau- und Sparmaßnahmen des Auto- und Industriezulieferers in den vergangenen Jahren blieben sie definitiv hinter seinen Erwartungen zurück. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in den beiden kommenden Jahren könnten sinken. Wegen des nun höheren Spielraums für Schulden seien Übernahmen denkbar. Nun warte er auf die morgige Online-Kapitalmarktveranstaltung./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 19:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.