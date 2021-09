JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 565 Euro

Finanztrends Video zu Sartorius Vz



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach einer Telefonkonferenz mit Vorstandschef Joachim Kreuzberg auf "Overweight" mit einem Kursziel von 565 Euro belassen.Die derzeit starke Nachfrage des Laboraustrüsters aufgrund von Vorzieheffekten dürfte sich gegen Ende 2022 normalisieren, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Einfluss von Covid-19 auf die Bestelllage im kommenden Jahr und darüber hinaus sei immer noch unklar./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 20:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.