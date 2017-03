JPMorgan belässt Santander auf 'Overweight' - Ziel 5,85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Santander auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,85 Euro belassen.Die spanische Großbank und ihre heimische Konkurrentin BBVA könnten es sich leisten, in den sauren Apfel zu beißen und die von Interessenten geforderten, deutlichen Abschläge zu akzeptieren, um ihre unrentablen Aktiva schneller loszuwerden, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer Studie vom Freitag./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.