JPMorgan belässt Sanofi auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach der US-Zulassung von Dupixent bei atopischer Dermatitis auf "Underweight" belassen.Dies sei erwartet worden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Donnerstag. Der Fokus richte sich jetzt darauf, die passenden Patienten in dieser Indikation anzusprechen. Bei Schuppenflechte habe es etwa 10 Jahre gedauert, bis Biotech-Wirkstoffe einen Marktanteil von 15 bis 18 Prozent erreicht hätten./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.