JPMorgan belässt Sanofi auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Underweight" belassen.Das vierte Quartal 2016 des Pharmakonzerns sei besser gelaufen als gedacht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorgelegten Studie. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften steigen./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.